Coronavirus nelle Marche, i morti complessivi diventano 310. Altri 180 positivi al tampone

Coronavirus, Renzi: "Trailer di un film dell'orrore, un mondo no vax e sovranista"

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2020 Coronavirus, Renzi: "Trailer di un film dell'orrore, un mondo no vax e sovranista" "Trailer di un film dell'orrore, un mondo no vax e sovranista". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo in Aula al Senato dopo l’informativa sull’emergenza coronavirus, Fonte: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev