Coronavirus, il capo della polizia Gabrielli: "Cambieremo il modulo per l'autocertificazione"

Cambia ancora il modulo dell'autocertificazione per questa emergenza Coronavirus. Lo anticipa la polizia. Sono passati appena tre giorni dall'ultimo modulo di autocertificazione, ma con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la scorsa notte, di altre disposizioni, il testo per certificare gli spostamenti muterà ancora. Lo ha annunciato questa mattina, giovedì 26 marzo 2020, il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a SkyTg24. Su questo, ha spiegato in modo eloquente Gabrielli, "sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo, anche per intercettare" i quesiti che arrivano dai cittadini. Una comunicazione stringata, essenziale, per quanto molto chiara su quello che succederà.