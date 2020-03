Coronavirus, Oms: "Segnali incoraggianti arrivano dall'Europa". La dichiarazione della speranza

La situazione è pesante nel mondo, drammatica in Europa. Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio Italia, Spagna, adesso preoccupa Gran Bretagna e Francia. Una emergenza senza precedenti. Sebbene in molti Paesi vivano momenti di emergenza senza precedenti, per la branca europea dell'Organizzazione mondiale della Sanità nel Vecchio Continente ci sono "segnali incoraggianti" sul fronte della lotta al Coronavirus. E anche il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen ha espresso "ottimismo" per i "tanti atti di amicizia ed empatia che si vedono in Europa" di fronte all'emergenza. Dichiarazioni di speranza in attesa di vedere una luce in fondo al tunnel.