Coronavirus, l'emozionante video messaggio di Alberto Angela: "Storia e cultura, così si salva l'Italia"

Alberto Angela, prima della replica di "Stanotte a Venezia" sulla Rai, ha regalato uno dei messaggi più incoraggiante, rassicurante e unificante tra quelli di questi giorni di Coronavirus. Angela richiama l'unione del Paese ("adesso siamo un modello per tutti gli altri") evocando la forza del passato, della storia dell'Italia e della nostra cultura come arma peculiare che possiamo tirare fuori durante quest'emergenza ("come se tutte le generazioni passate fossero qui a combattere con noi"). Angela ricorda chi non c'è più, chi lotta in prima fila e chi restando a casa dà il suo contributo. Nel finale due richieste per quando tutto sarà passato: non dimenticare chi è in prima linea e non c'è più e poi, quando si tornerà a viaggiare, di premiare l'Italia che vive di turismo perché "così facendo premierete anche le generazioni passate che stanno lottando insieme a noi". Cultura, resistenza, valori e memoria le parole chiave di un discorso diventato virale e che sta emozionando gli italiani.