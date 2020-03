Coronavirus, lo scienziato: "Lombardia, è più facile avere il Covid-19 che l'influenza in presenza di sintomi"

Antonino Bella è membro dell'Iss e componente della task force sul Coronavirus. Uno scienziato in prima linea contro il Covid-19 che valuta casistiche e studia il drammatico fenomeno. Bella spiega che "In Lombardia quasi tutti i tamponi negativi all'influenza risultano invece positivi al Covid-19". Alla domanda se ciò possa valere anche per il resto d'Italia, Bella ha precisato che è "sbagliato generalizzare". "Tuttavia - ha argomentato - le curve dell'influenza possono essere strumenti utili anche per monitorare la diffusione del Coronavirus".

I dati, spiega il padre del sistema di sorveglianza dell'Influenza (Influnet) in un'intervista al Corriere della Sera, possono e notizia riportata da tgcom24, servire per "monitorare la diffusione del Coronavirus per gli ormai noti malati sommersi, cioè pazienti con sintomi di una sindrome simil influenzale ma non sottoposti al tampone impossibile da fare su tutta la popolazione".