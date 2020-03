Coronavirus Cuba, ora i turisti sono visti come un pericolo

di Enzo Polverigiani

L’AVANA(25 marzo 2020) - Si stringe il cerchio sui turisti stranieri rimasti a Cuba, considerati i primi portatori del coronavirus che giorno dopo giorno avanza nell’isola a piccoli passi. Ieri sono state individuate altre sette persone infettate che portano a 48 il numero dei ricoverati fino a questo momento.

Il paese del governo rivoluzionario, dopo aver ottenuto grossi vantaggi dai turisti in ogni modo, e dopo averne permesso l’entrata fino a pochi giorni fa, ora ne prende le distanze, ritenendoli veicoli inconsapevoli di una simile calamità, e provvedendo al loro isolamento.

Inconsapevoli fino a un certo punto, se risulterà fondata la voce secondo la quale alcuni dei turisti ricoverati ieri sarebbero arrivati nonostante avessero già avvertito i sintomi della malattia prima della partenza. Ma anche responsabilità della carenza di controlli preventivi a cui oggi si tenta di rimediare con una raffica di provvedimenti si spera efficaci.

Il governo, col presidente Díaz Canel in testa, ha varato misure sempre più restrittive, volte al controllo totale degli stranieri presenti sull’isola con ripetuti appelli all’ordine e alla “proverbiale disciplina” del popolo cubano, ripetuti a ogni ora dalla tv, e intervallati da ritmi di salsa e rumba.

Ordine e disciplina, invece, che non sono nel dna dei cubani, all’inizio allegramente inconsapevoli del progressivo aggravarsi della situazione, e adesso passati all’eccesso opposto: portano il “nasobuco” multicolore come fosse carnevale, spruzzano dappertutto ipoclorito e iperossido, ma soprattutto cominciano a mostrare segni di insofferenza nei confronti degli stranieri (“que se vayan los extranjeros”), mentre diversi italiani sono stati respinti dai ristoranti con mille scuse, anche se il governo non ha ancora emanato disposizioni in tal senso; assicurando anzi piena disponibilità all’accoglienza. Ma siamo abituati ai cambi di direzione del giorno dopo.

In realtà, l’economia del settore, il più importante per Cuba, comincia a scricchiolare. L’Avana, città affascinante, cambia volto: strade semideserte, i grandi alberghi a capitale straniero - ma statali al 51% - quasi tutti chiusi e così i ristoranti più noti, solitamente di proprietà del governo, col licenziamento di decine di dipendenti. Restrizioni dolorose ma necessarie per contenere il virus. Viceversa l’hotel Parque Central ha annunciato di aver iniziato il servizio ristorazione a domicilio, a un costo di 30 cuc, circa 30 dollari, che potrà essere ridotto, riducendone ovviamente anche la quantità.

Il rimpatrio dei connazionali prosegue nel disordine, si segnalano episodi come il costo progressivamente stratosferico (si parla di 3-4 mila euro) di biglietti aerei per gli ultimi voli delle compagnie. Dal canto suo la nostra ambasciata a Cuba dispensa consigli invitando a consultare il sito, in un paese dove, per collegarsi con un grattino, un semplice cittadino pressato dall’urgenza di sapere, può impiegare mezza mattinata.