Coronavirus, lecca il wc in bagno e finisce in ospedale contagiato: la sfida sul web si paga a caro prezzo

La sfida online viene pagata a caro prezzo nei giorni drammatici della Pandemia. Il ragazzo che lecca il wc, finisce ricoverato in ospedale, contagiato. Aderiscono a questa "gara" idiota soprattutto i giovanissimi ed è lanciata principalmente su TikTok, social in voga fra gli adolescenti. Secondo quanto riferisce il New York post, il ragazzo noto nei social media californiani, dice di essere stato ricoverato in ospedale con il Coronavirus. E' successo pochi giorni dopo aver pubblicato un video nel quale si esibisce nel leccare un wc per la sfida online nauseabonda.

Il ragazzo è una personalità di TikTok, nota come Larz, e ha pubblicato il suo filmato in un letto d'ospedale la domenica scorsa."Sono risultato positivo al Coronavirus", ha twittato il 21enne di Beverly Hills su un account che da allora è stato sospeso. Il "Coronavirus Challenge" - passare la lingue leccando tutto a partire dai servizi igienici - corre purtroppo sui social media e poi provoca sconfitte come queste. Una sfida della morte. Ora va appurato se l'apparente infezione di Larz sia legata legata all'idiozia di questa acrobazia.