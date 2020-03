Coronavirus, ok alla spesa in altro comune ma solo se il negozio è il più vicino alla propria casa

Fare la spesa fuori dal territorio comunale di residenza è possibile. E' stato confermato nella circolare inviata ai prefetti dal Viminale e riferita al dpcm del 22 marzo anti Coronavirus. Si tratta di una ulteriore eccezione al divieto di spostamento dal comune. Si somma alle altre eccezioni: compravate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o motivi di salute. Sono autorizzati, infatti, i movimenti “che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”. Il ministero non si limita all'interpretazione dpcm ma fa anche due esempi. E' autorizzato il cittadino che va a fare la spesa in un punto vendita ubicato in un altro comune ma più vicino o più accessibile alla propria abitazione così come lo spostamento per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale. La circolare ricorda, inoltre, che tutte le restrizioni sociali sono efficaci, al momento, fino al 3 aprile.

