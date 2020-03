Coronavirus, altri 683 morti e 3.491 nuovi contagiati: il bollettino di oggi mercoledì 25 marzo

Il bollettino medico della giornata sul fronte emergenza Coronavirus, quello di oggi mercoledì 24 marzo 2020, arriva in conferenza stampa anche senza il capo della protezione civile Angelo Borrelli in isolamento perché con la febbre.

Per il quarto giorno il numero degli attuali positivi da Coronavirus è in calo: 3.491 nelle ultime 24 ore; ieri erano 3.612; diminuisce anche il numero dei morti ma questo è ancora molto alto: 683 in un giorno, ieri erano stati 743.

Complessivamente in Italia sono morte in tutto 7503 persone, un dato impressionante. I guariti aumentano, dato confortante: in un giorno 1036, in totale 9.362. Dall'inizio dell'epidemia il totale dei contagiati tra attuali positivi, morti e guariti è di 74.386. I dati sulle diffusione del Coronavirus sono stati diffusi dal Direttore operativo del Dipartimento della Protezione civile, Luigi D'Angelo.