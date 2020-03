Coronavirus e sesso, l'appello di Silvia alle colleghe Escort: "Annullate tutti gli incontri. Prima la salute"

Il mercato degli annunci delle Escort è calato del 94 per cento. Un crollo inevitabile a causa a causa del difficile momento che sta vivendo il Paese per il Coronavirus. E' stato il portale Trip Advisor a comunicare il dato. L'agenzia LaPresse, in merito, ha sentito anche Silvia, una sex worker di 40 anni di Milano. "Non faccio incontri in queste settimane - ha detto la Escort all'agenzia di stampa - come spero non li facciano le altre ragazze, perché la salute deve venire prima di tutto. I miei abituali clienti sono persone ragionevoli e stanno a casa. Molti altri però chiedono di venirmi a trovare anche in questa situazione. E sono aumentati gli scherzi telefonici". Silvia propone un'alternativa: "Possiamo tenerci lo stesso compagnia tramite webcam e video chiamate erotiche".