Coronavirus, in Italia le chiamate di gruppo crescono del 1.000%

La socialità ai tempi del Coronavirus. E' la foto scattata da Facebook che, in un post realizzato a quattro mani da Alex Schultz e Jay Parikh, i due vicepresidenti, fissano numeri davvero impressionanti: dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Italia le chiamate di gruppo (leggi l'articolo sui party social) via Messenger e WhatsApp sono cresciute addirittura il 1.000%. E' schizzato alle stelle anche il tempo che l'italiano medio passa sulle app come Instagram, Messenger e Whatsapp: l'incremento che è stato registrato è infatti del 70%. Un + 50%, invece, si è avuto nello scambio di messaggi, mentre le visualizzazioni delle dirette sono raddoppiate nel breve volgere di una settimana. "Una crescita senza precedenti - confermano Schultz e Parikh - stiamo lavorando per mantenere le nostre app funzionanti senza problemi".