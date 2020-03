Angelo Borrelli con la febbre, capo della protezione civile in isolamento fino all'esito del tampone

Attesa per l'esito del tampone a cui Angelo Borrelli, capo della protezione civile, è stato oggi sottoposto dopo aver accusato febbre.

L'abituale conferenza stampa di oggi, mercoledì 25 marzo 2020 è stata costi sospesa. Si tratta dell'appuntamento quotidiano col bollettino medico nel corso del quale vengono aggiornate le cifre del contagio da Coronavirus in Italia. Borrelli è stato sottoposto a un tampone per verificare se i sintomi febbrili accusati in mattinata nel corso del comitato operativo siano riconducibili a un'eventuale infezione da Covid-19 e ora si attende l'esito dell'esame. E' in isolamento in attesa dell'esito.

Al capo della Protezione Civile era stato già effettuato un tampone alcuni giorni fa dopo la scoperta di 12 positività tra i suoi collaboratori, ma era risultato negativo. Sarà un comunicato stampa a "sostituire" l'appuntamento delle ore 18.