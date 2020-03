Coronavirus, tragedia nelle Marche: quasi 300 morti. In terapia intensiva 148 pazienti. Isolati 600 sanitari

Sono quasi 3mila (2.934) i casi con tampone positivo registrati nelle Marche dall'inizio dell'epidemia. Il dato è riportato nel bollettino diramato dalla Regione il 25 marzo. 119 i pazienti dimessi dagli ospedali di cui 8 giudicati completamente guariti. In isolamento domiciliare 1.553, mentre 1.086 sono ricoverati. Purtroppo il numero dei decessi sale a 287. Gli ospedalizzati sono 148 in terapia intensiva, 182 in area post critica e 756 in altri reparti perché con sintomatologie meno gravi. I casi sono divisi così tra le cinque province: 820 Ancona, 1.432 Pesaro, 395 Macerata, 160 Fermo, 80 Ascoli Piceno, 47 sono fuori regione. Il trend dei cittadini in isolamento (contagiati o venuti a contatto con positivi) ha lo stesso andamento: 1.529 ad Ancona, 2.528 a Pesaro, 933 a Macerata, 582 a Fermo e 300 ad Ascoli Piceno. Ben 600 gli operatori sanitari coinvolti. Undici le strutture ospedaliere con ricoveri in terapia intensiva.

Clicca qui per scaricare il report completo della regione Marche del 25 Marzo

Guarda anche Cresce il numero dei medici morti in Italia: 29