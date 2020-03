Coronavirus, lo studio di Oxford: "Trenta milioni di persone già contagiate"

Uno studio condotto dall'Università di Oxford e riportato dal Financial Times potrebbe aprire uno scenario davvero clamoroso. Un team di scienziati guidato dalla professoressa Sunetra Gupta, basandosi sui dati raccolti fino a questo momento, sostiene che il 50% circa dei britannici e dei residenti nel Regno Unito potrebbe aver già contratto e in alcuni casi superato il Coronavirus. Qualcosa, quindi, come 30 milioni di persone che avrebbero avuto sintomi praticamente impercettibili, poi superati senza particolari accorgimenti. Secondo questa ricerca, il Covid-19 avrebbe cominciato a diffondersi in maniera rilevante già da metà gennaio. Arrivati a fine marzo, i contagiati potrebbero essere quindi addirittura la metà dei residenti in Regno Unito.