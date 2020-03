Pensioni, le banche avvertono: "Non venite a ritirarle in filiale"

L'associazione bancaria italiana, l'Abi, proprio in queste ore, ha lanciato un appello importante rivolto a tutti i pensionati. L'invito è quello di non recarsi fisicamente in banca per ritirare la pensione, così da limitare al massimo la possibilità di contagio all'interno delle filiali. Nel caso in cui sia necessario ritirare contanti, l'Abi raccomanda di usufruire di quei "canali che non richiedono presenza fisica e i bancomat che si trovano all'esterno delle filiali per scongiurare rischi di contagio". Per quanto riguarda invece tutte quelle operazioni di sportello e che richiedono la presenza di un impiegato, l'appello è quello di contattare telefonicamente la propria filiale.