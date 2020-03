Coronavirus, Inps annuncia: da lunedì bonus da 600 euro agli autonomi. Come fare e chi spetta. Modulo on line

Zaia: "In Veneto 17.159 in isolamento, 316 in terapia intensiva, 258 decessi"

(Agenzia Vista) Venezia, 25 marzo 2020 Zaia: "In Veneto 17.159 in isolamento, 316 in terapia intensiva, 258 decessi" Il presidente della regione Veneto Luca Zaia durante il consueto punto stampa sull'emergenza coronavirus: "In Veneto 17.159 in isolamento, 316 in terapia intensiva, 258 decessi" Fonte Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev