Coronavirus negli Usa, casi in tutti gli stati. Secondo gli esperti sarà nuovo fronte nella battaglia al virus

Gli Stati Uniti rischiano di diventare il fronte avanzato nella guerra contro il Coronavirus. Il Covid19 si sta diffondendo a macchia d'olio nei territori dei vari stati. Il bilancio pubblicato nel sito del The New York Times (25 marzo ore 11.30) evidenzia 728 morti e l'incredibile diffusione del virus: ha già raggiunto 53.852 persone. Dopo aver sottovalutato la pandemia, il presidente Donald Trump, tra l'altro in pieno clima elettorale, ha fatto marcia indietro e sta già pensando al dopo, varando un piano economico di proporzioni stratosferiche: aiuti per 2mila miliardi di dollari. Ma l'America deve prima fare i conto con il virus dal punto di vista sanitario. New York conta già quasi 200 vittime, quasi 100 lo stato di Washington e così via a scendere, dal primo all'ultimo territorio a stelle e strisce. L'organizzazione del sistema sanitario degli Stati Uniti, la mancanza di misure ferree come quelle adottate altrove e il fatto che ogni singolo stato applichi una strategia diversa, fanno sostenere agli esperti che il conto da pagare alla fine sarà salatissimo. E del resto basta dare uno squadro alla carta geografica riprodotta proprio dal New York Times per capire quanto capillare stia diventando la diffusione del Covid19.

