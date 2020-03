Coronavirus in Umbria, rettore Università di Perugia chiede internet e connessioni gratis per gli studenti

Il rettore dell'Università di Perugia, Maurizio Oliviero, chiede ai microfoni di Radio Capital, internet e connessioni gratis: costo zero per gli studenti in questo periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus. L'appello rivolto alle compagnie telefoniche e non solo è stato lanciato durante un'intervista. "Oggi ci sono molti studenti fuori sede rimasti bloccati, lontano dalle loro università - ha detto -, così come ci sono tanti giovani in difficoltà che non possono permettersi di ricaricare i giga dei loro telefonini per seguire le elezioni, io chiedo un bel cartello di generosità per riuscire ad aprire le reti, almeno a per un mese". Il rettore ha comunque esordito parlando del suo invito rivolto agli studenti a fare una festa alla fine dell'emergenza: "Vi voglio tutti ubriachi a pomiciare sui pratini", aveva detto in video conferenza. "Non nascondo che per un giorno - ha detto agli intervistatori di Tg Zero - sono stato molto preoccupato perché non volevo che quanto espresso significasse non tenere conto del dolore delle persone. Ringrazio tutti di non averlo fatto, di aver capito". "Io ho detto una cosa molto semplice - ha aggiunto - che ha avuto un'eco incredibile, significa che le persone hanno bisogno di riprendersi la loro vita, i loro spazi".