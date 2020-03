L'emergenza Coronavirus viene affrontata anche in Vaticano con tutte le prescrizioni condivise con l'Organizzazione mondiale della Sanità e con il confinante Stato italiano. "Al momento - ha spiegato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni - sono stati riscontrati quattro casi di positività: oltre al primo di cui si è data precedentemente notizia, si tratta di un dipendente dell’Ufficio Merci e di due dipendenti dei Musei Vaticani. Le quattro persone erano state poste in isolamento in via cautelativa prima che risultassero positive al test".

L'isolamento dei quattro contagiati, in cura in strutture ospedaliere italiane o nella propria abitazione, dura da due settimane".

In Vaticano, nel frattempo, la difesa dal contagio da Covid 19, è stato deciso che le strutture di governo non sospendano la propria attività; al lavoro contingenti minimi di personale in ufficio, incentivato per quanto possibile il lavoro da remoto.