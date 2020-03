Nell'ambito dei controlli per l'emergenza Coronavirus, agenti del comando provinciale della guardia di finanza di Roma hanno posto sotto sequestro 23.200 mascherine e 1.200 flaconi di igienizzante. In una parafarmacia del quartiere Esquilino, militari del 2° Nucleo operativo metropolitano hanno trovato 15.700 mascherine di produzione indiana, sprovviste del marchio di qualità CE e senza alcun confezionamento in grado di salvaguardarne la sterilità: 8.000 pezzi erano all'interno del negozio e altri 7.700 stoccati nel bagagliaio dell’autovettura di proprietà del titolare, che è stato denunciato per frode in commercio.

Oltre 3.500 mascherine chirurgiche monouso, anch’esse non conformi alla normativa comunitaria e nazionale, sono state individuate dalle fiamme gialle del 3° Nucleo operativo metropolitano in una rivendita al Prenestino, riconducibile a un cittadino cinese che aveva dato il via alla produzione in proprio dei dispositivi, che poi piazzava sul mercato completamente in nero. Anche per lui, colto mentre era intento al loro confezionamento, denuncia per frode in commercio.

In una ferramenta di Ardea, invece, i finanzieri della compagnia di Pomezia hanno individuato una settantina di flaconi, confezionati artigianalmente, recanti indicazioni errate sull’idoneità del prodotto ad eliminare batteri, funghi e virus, pertanto potenzialmente ingannevoli per i clienti, indotti a fidarsi dell’efficacia igienizzante del prodotto.