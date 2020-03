Coronavirus, Aifa dà l'ok a utilizzo farmaco antiretrovirale per Hiv: può essere usato anche a casa

Emergenza Coronavirus, si lavora duro nella sperimentazione dei farmaci. L'Agenzia italiana del farmaco ha reso disponibile in Italia, fuori indicazione autorizzata, per i malati di Covid-19 l'associazione di due farmaci, il Lopinavir/Ritonavir una combinazione a dosi fissa utilizzata e autorizzata per il trattamento dell'infezioni da Hiv, in sostanza un antiretrovirale. Un farmaco per uso ospedaliero, ma che può essere utilizzato anche a casa.

Per approfondire leggi anche: Coronavirus: i farmaci per combattere Covid-19

Un primo studio randomizzato su malati Covid-19 è stato effettuato a Wuhan per testare l'efficacia della combinazione Lopinavir-Ritonavir e ha coinvolto 199 pazienti. Secondo quanto si apprende non aveva evidenziato differenze nel tempo al miglioramento clinico e nella mortalità. In Cina la popolazione studiata comprendeva però pazienti con malattia avanzata, mentre i protocolli attualmente in uso presso i principali centri clinici, nonché le più recenti Linee guida SIMIT Lombardia, ne prevedono l'utilizzo in fasi più precoci e in pazienti meno compromessi.