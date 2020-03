Coronavirus in Italia, 70mila casi e quasi 7mila morti. La situazione regione per regione. Scarica la tabella

Sono 69.176 i casi di Coronavirus registrati in Italia al 24 marzo. Di questi 6.820 hanno avuto esito infausto con il decesso del paziente. In 8.326 circostanze, invece, è stata ufficializzata la guarigione. Gli attualmente positivi sono 54.030 di cui 21.937 ricoverati con sintomi, 3.396 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 28.697 persone. Sul fronte dei decessi la Lombardia resta la regione più colpita con 4.178 vittime. Segue l'Emilia Romagna con 985, poi il Piemonte con 374. Le altre regioni con dati a tre cifre sono Marche e Liguria 231, Veneto 216 e Toscana 129.

