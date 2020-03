Coronavirus Cub: aumentano i contagiati, partono le restrizioni

di Enzo Polverigiani

L’AVANA (24 marzo 2020) - Cuba sembra dover affrontare una nuova fase, molto più impegnativa, della pandemia di Coronavirus che sembra infiltrarsi lentamente anche nell’isola, accrescendo i timori dei cittadini. Ieri il numero dei contagiati è salito a 41 e il “governo rivoluzionario” ha varato nuove misure restrittive annunciate, come ormai d’abitudine, durante la trasmissione televisiva “Mesa redonda” alla presenza del presidente Díaz Canel e dei ministri interessati.

Il problema più urgente, affrontato per primo, è stato quello del turismo, relativo al controllo diretto dei circa 32 mila stranieri ancora ospiti nel territorio cubano. Nel pomeriggio era stata annunciata una misura restrittiva nei confronti dei turisti presenti nel centro sud, nelle zone di Trinidad, Santa Clara, Cienfuegos e Camagüey, che resterebbero sotto controllo stretto nei loro alberghi fino alla partenza.

In serata è stata diffusa la notizia che anche all’Avana gli ospiti stranieri delle case “particular” non potranno allontanarsi dalle loro residenze, o potranno essere ospitati è meglio sorvegliati negli alberghi, agli stessi prezzi, fino all’uscita dal paese. Annunciate anche pesanti sanzioni ai trasgressori di qualcosa che assomiglia tanto agli arresti domiciliari, comminate da organi di polizia che secondo gli stessi cubani spesso mostrano scarsa elasticità .

Chiudono temporaneamente le scuole e i locali pubblici come discoteche e teatri, i ristoranti dimezzeranno il loro numero. I mezzi di trasporto, nella provincia, verranno ridotti al minimo. La vigilanza sanitaria, mezzi permettendo, sarà resa capillare.

Pugno di ferro in guanto di velluto, sono misure enunciate enfaticamente dai ministri, che mostrano svariate falle e contraddizioni e disorientano i turisti ancora presenti. Una riguarda i voli aerei, quasi certamente sospesi dal 31 prossimo; gli alberghi, almeno i più centrali e confortevoli (Inglaterra, Manzana e altri) che chiudono i battenti tra oggi e fine mese, fino a nuovo ordine; i turisti stessi, con nuovi arrivi (inspiegabili) negli ultimi giorni, che ieri si aggiravano nel centro deserto a fotografare la saracinesca di El Floridita, fino a pochi giorni fa la sovraffollata “cuna del daiquiri”, per la verità non eccellente. Un’altra contraddizione clamorosa riguarda i cittadini costretti a lunghe code nei negozi per rimediare detersivo, pollo, uova e altri generi spesso introvabili, mentre il governo vieta severamente gli assembramenti.

Insomma, un vuoto o meglio, un balletto di notizie, smentite e mezze verità in un settore vitale per l’economia cubana come il turismo, col governo costretto a scelte drastiche per bloccare il virus a discapito di rilevanti introiti; mentre la nostra rappresentanza diplomatica, a detta di svariati italiani, rimanda al solito sito indecifrabile chi arriva a Miramar in cerca di aggiornamenti tempestivi. Insomma, diplomazia anche in emergenza.

Infine, una contestazione, velata ma non troppo, è venuta da una trasmissione tv durante la quale sono state criticate e definite inopportune le sbandierate spedizioni delle cosiddette “Brigate mediche”, dirette in paesi colpiti duramente dalla Covid-19 come l’Italia (52 tra medici e infermieri), il Venezuela, il Nicaragua, la Giamaica.

E’ stata sottolineata la carenza endemica di medici e farmaci nel sistema sanitario, mentre qualcuno definisce l’iniziativa “propagandistica”, volta a mostrare una Cuba indenne e i cubani campioni di solidarietà. Dal canto suo, sul quotidiano di partito Granma, il governo rivoluzionario rilancia: “la salute di Cuba è un sistema vigoroso”.

Nelle strade cominciano a spuntare con più frequenza i “nasobuco”, le mascherine, fatte in casa con colori sgargianti. Lo spirito cubano, abituato a sincretizzare santi e dei, forse identifica la peste del secolo con un carnevale fuori stagione.