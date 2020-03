Una neonata di un mese e mezzo è ricoverata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere stata contagiata dal Coronavirus. La bambina, come informano i medici della struttura sanitaria fiorentina, è "in condizioni buone e stabili" ed è arrivata nel nosocomio specializzato per i piccoli pazienti dall'ospedale Santo Stefano di Prato, dove la mamma l'aveva portata.

Nel resto della Toscana, secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Regione, nelle ultime ventiquattrore sono 184 i nuovi casi positivi al test per il Covid 19. I nuovi decessi sono 18; sono in totale 21 le guarigioni.

Nel frattempo, sono almeno 58 i sanitari risultati positivi al Coronavirus nelle Asl Toscana sud est, Toscana nord ovest e nelle Aou di Pisa e di Careggi a Firenze. Nessun caso, è stato registrato al momento nelle Aziende ospedaliere di Siena e del Meyer, mentre mancano i dati relativi all'Azienda sanitaria Toscana centro. In particolare, sono 21 i sanitari positivi dell'Asl Toscana sud est e 19 quelli della nord ovest. Tredici i casi tra i sanitari dell'Aou di Pisa, 5 a Careggi.