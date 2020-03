Ad Assisi, come in buona parte dell'Umbria è arrivata la neve. Non c'è nessuno in giro ma sono invece centinaia le preghiere, le suppliche, le intercessioni giunte al portale del Sacro convento. Ora più che mai, in questa emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, sta venendo fuori una grande spiritualità dei non credenti che si avvicinano alla fede e dei credenti che vi trovano certezze". A darne notizia è il direttore della sala stampa, padre Enzo Fortunato, che racconta una delle più toccanti riportata sul portale www.sanfrancescopatronoditalia.it: è quella di un imprenditore di Fivizzano che ha passato 25 giorni di supplizio ma poi grazie al Cantico di San Francesco ha trovato la forza per superare il Coronavirus. "Questa persona ha passato oltre un mese di grandi sofferenze. Un grande sostegno lo ha avuto dalla famiglia ma il vero aiuto spirituale l'ha avuto dal 'Cantico delle Creature' di San Francesco d' Assisi. Questo imprenditore dice proprio che "Il Cantico delle Creature gli ha salvato la vita dal baratro dove ero precipitato. Poi - conclude padre Enzo - consiglia a tutti di leggerlo perché è un autentico Inno alla Vita!".

Leggi anche: Coronavirus, restrizioni fino al 31 luglio e multe salate. Consiglio dei ministri: le anticipazioni