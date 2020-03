Coronavirus, infermiera positiva dell'ospedale di Monza si suicida a 34 anni

Si è suicidata una giovane infermiera di 34 anni, assegnata alla terapia intensiva del San Gerardo di Monza, uno dei maggiori fronti italiani della pandemia di Coronavirus. L'infermiera era positiva come specifica quotidianosanita.it .

Per approfondire leggi anche: Supporto sanitario per gli operatori sanitari

A darne notizia è la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche che "esprime tutto il dolore e la costernazione degli infermieri".

"Tutti i 450mila professionisti presenti in Italia si stringono uniti e con forza attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi", si legge in una nota. "Ciò che ha vissuto nell'ultimo periodo - si legge nel comunicato - anche se non sono ancora note tutte le cause del gesto, ha pesantemente contribuito come la goccia che fa traboccare il vaso. Lo affermano anche i colleghi che le sono stati vicini nei momenti in cui, trovata positiva e messa in quarantena con sintomi, viveva un pesante stress per la paura di aver contagiato altri".