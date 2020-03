Enrico Secondari, medico di Foligno: "Potrei aver scoperto metodo per debellare il coronavirus" VIDEO

“Fate attenzione, perché potrei anche aver scoperto la terapia per debellare il coronavirus: la termoterapia”. Inizia così il video pubblicato su Youtube dal dottor Enrico Secondari, folignate, già autore di un metodo di studio ecografico per la visualizzazione dei calcoli ovunque localizzati nell'uretere in corso di colica renale. Con il vantaggio, per i pazienti, di evitare radiazioni e altri trattamenti invasivi e dolorosi. Secondari, che ha lavorato per anni al pronto soccorso dell’ospedale di Foligno e che ha maturato poi una lunga esperienza nel settore delle ecografie, espone una sua teoria su come affrontare e debellare il nemico del momento, il coronavirus.