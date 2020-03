Coronavirus, Roche accelera produzione di Actemra per effetti polmonite grave da Covid-19

Emergenza Coronavirus, si lavora duro sui farmaci. Viene segnalato uno sforzo intensissimo di Roche per la consegna e produzione di Actemra, nome commerciale del tocilizumabil test disponibilità di Covid-19 test, questo per una sua sperimentazione nell'ambito delle cure nei pazienti affetti da Covid-19.

Il 19 marzo 2020, Roche ha confermato l'avvio di uno studio clinico di Fase III randomizzato in collaborazione con la Biomedical Advanced Research and Development Authority (Barda), una parte dell'ufficio per la salute e i servizi umani degli Stati Uniti dell'Assistant Secretary for Preparedness and Response (Aspr). Lo studio, Covacta, valuterà la sicurezza e l'efficacia di Actemra«/RoActemra« (tocilizumab) per via endovenosa al di sopra degli standard di cura nei pazienti adulti ospedalizzati con polmonite grave da Covid-19.