Coronavirus, stima di Borrelli: "600 mila contagiati in Italia, per ogni infetto ufficiale dieci non censiti"

Il numero dei contagiati da Coronavirus in Italia è impressionante. Molto di più dei numeri ufficiali che crescono quotidianamente (complessivamente, al momento, siamo a 63 mila).

Per approfondire leggi anche: In Italia più di 6 mila morti

Verosimilmente in Italia ad oggi ci sono circa 600mila contagiati da Covid-19 secondo il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. "Il rapporto di un malato certificato ogni dieci non censiti è credibile", afferma Borrelli che sui contagi in rallentamento per due giorni consecutivi afferma in una intervista rilasciata a Repubblica come "Le misure di due settimane fa iniziano a sentirsi".

"Nelle prossime ore dovremmo vedere altri effetti, capiremo se davvero la curva della crescita si sta appiattendo", dice il capo della Protezione civile. Tra una settimana l'Italia, secondo le proiezioni matematiche supererà la Cina per numero di contagi. "Non me lo sarei mai aspettato" ammette Borrelli che ha visto contagiati anche 12 dei suoi collaboratori. Di fronte a questi numeri il capo della Protezione civile non rimprovera all'Italia errori di sottovalutazione.