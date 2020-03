Coronavirus Cuba, salgono a 35 i positivi, 2 sono gravi

di Enzo Polverigiani



L’AVANA (23 marzo 2020) - Il ministero della Salute cubano ha reso noto che fino a ieri, domenica, erano state individuate nel paese 35 persone affette da Covid-19, 33 delle quali sono ancora ricoverate, due in condizioni critiche. Vengono seguiti con estrema attenzione, da un’equipe di specialisti in Terapia intensiva. Il resto dei pazienti, rileva l’ultimo bollettino, presenta una evoluzione clinica stabile. Inoltre sono sottoposti a vigilanza 954 pazienti: di questi 255 stranieri e 727 cubani. Le misure di controllo e di igienizzazione, assicurano i responsabili sanitari, subiranno ulteriori strette: ma la situazione e le abitudini habanero sono difficilmente controllabili. Comunque il governo rivoluzionario enfatizza il lavoro finora svolto dai medici cubani anche all’estero e precisa che vi sarà pericolo reale solo nel caso che risulti affetto da Covid-19 un cittadino cubano che non abbia mai avuto contatti esterni all’isola.

Infatti si tiene a sottolineare che principalmente il virus è stato trasmesso nel paese da stranieri, nel caso specifico turisti, dei quali oggi il quotidiano del partito Granma pubblica un dettagliato elenco, a cominciare dai quattro italiani identificati l’11 marzo scorso, e dall’italiano di 61 anni poi deceduto all’Istituto di Medicina tropicale.

Si tratta di cittadini francesi, canadesi, belgi, spagnoli, cinesi e cubani - uno addirittura di 23 anni, animatore di un villaggio turistico a Varadero - che erano stati a contatto con stranieri infettati.

Ma i turisti rimasti all’Avana, oltre a quello del contagio, si trovano di fronte al grave problema del rientro nei rispettivi paesi. Anche in questi casi voci, ordini e contrordini si accavallano ora dopo ora, senza che immigrazione, ambasciata e compagnie aeree riescano a dare risposte univoche.

Chi desidera chiarimenti dalla nostra rappresentanza a Miramar, riceve nel migliore dei casi risposte interlocutorie (forse non avendo ancora direttive precise dal MAE) spesso attraverso un citofono o un telefono interno, strumenti senza protezione e molto pericolosi nella presente situazione.

Tra gli italiani circola anche la voce di voli di ritorno a prezzi esorbitanti, e della imminente chiusura delle linee aeree con la conseguente impossibilità di lasciare l’isola, mentre e’ ancora incerta la sorte dei molti ospiti delle casas particulares, sui quali pesa l’incubo dello sfratto: e da domani, a tempo indeterminato, i maggiori alberghi chiuderanno. Con gravi ripercussioni su un’economia già molto precaria e sull’orlo di un nuovo “periodo especial”.