Coronavirus, l'Italia conta più di 6mila morti. La situazione regione per regione. Strage in Lombardia

In Lombardia 3.776 morti. 892 in Emilia Romagna. 315 in Piemonte. E via a scendere fino alla prima vittima registrata in Basilicata. In tutte le regioni italiane ci sono stati decessi causati dal Coronavirus. Nel bollettino del 23 marzo, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha ufficializzato altri 601 morti che portano il totale all'incredibile cifra di 6.077. Senza contare che ormai c'è la certezza che al conteggio sfuggono parecchi casi del nord, di anziani morti nelle proprie abitazioni, non sono riusciti nemmeno ad arrivare in ospedale. Anche nel numero dei contagi il triste primato spetta alla Lombardia: 28.761. Poi Emilia Romagna e Veneto. Nella tabella tutti i numeri regione per regione.