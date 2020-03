Coronavirus, preoccupazione per il Sud. Brusaferro, Iss: "Strade piene, il virus non guarda alle latitudini"

Coronavirus, l'attenzione sui contagi si sposta al Sud. Il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, ha posto l'attenzione su questo in conferenza stampa lunedì 23 marzo. L'andamento dei numeri non è al momento preoccupante mentre certi atteggiamenti sì, non piacciono all'esperto.

"Il Sud oggi mostra dei dati dove la curva non sembra impennarsi. Questo ci conforta da un lato ma dall'altro devo esprimere la mia preoccupazione per alcune foto viste su quotidiani locali dove si mostravano strade piene di gente. Non so se fossero episodiche. L'atteggiamento deve essere rigoroso", ha detto il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro.

"Il virus non guarda alle latitudini ma ai comportamenti", ha detto.