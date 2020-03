Coronavirus, il ministro Speranza sull'Avigan: "Avanti sulla sperimentazione del farmaco contro il Covid-19"

Avanti con la sperimentazione dell'Avigan contro il Coronavirus. L'ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo l’incontro con il direttore generale di Aifa. "Il direttore generale di Aifa, Nicola Magrini, mi ha comunicato che la riunione del Comitato Tecnico–Scientifico di questa mattina, dopo una prima analisi sui dati disponibili relativi ad Avigan, sta sviluppando un programma di sperimentazione e ricerca per valutare l’impatto del farmaco nelle fasi iniziali della malattia. Nei prossimi giorni i protocolli saranno resi operativi, come già avvenuto per le altre sperimentazioni in corso".

"Al momento non esistono prove scientifiche cliniche che dimostrino l'efficacia e la sicurezza di Avigan contro Covid-19 nei pazienti", ha spiegato il Corporate senior director Fujifilm Italia, Mario Lavizzari, in seguito alle notizie su una sperimentazione in Italia del farmaco antivirale. Fujifilm prevede di avviare uno studio in Giappone e, ha detto ancora, l'azienda "non è in grado di divulgare alcun piano per l'uso di Avigan in altri Paesi".