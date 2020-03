Stasera in tv, speciale TGLA7 "La trincea in corsia": Mentana e la guerra al Coronavirus lunedì 23 marzo 2020

IL FATTO

Coronavirus, ore di coda sullo Stretto per la Sicilia. Il sindaco in vestaglia su Fb: "Blocco tutto" VIDEO

Uno sfogo via Facebook contro Governo e ministri "per non aver bloccato la nuova ondata, la nuova fuga da nord a sud registrata domenica 22 marzo sullo Stretto. E così il sindaco di Messina Cateno De Luca è comparso sul social network di prima mattina in vestaglia, ancora con la faccia assonata, tuonando in video contro i mancati controlli attaccando prefetti e questori di Reggio Calabria e della ...