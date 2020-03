Coronavirus, chi è Maurizio Oliviero, rettore di Perugia. Ha detto "finito tutto ci ubriacheremo e pomiceremo"

Il rettore dell'Università agli studi di Perugia, Maurizio Oliviero, è finito al centro dell'attenzione mediatica nazionale per le sue parole sul Coronavirus: "Quando tutto questo sarà finito faremo una grande festa, ci ubriacheremo e pomiceremo sui prati". Il video in breve è diventato virale. E mezza Italia si sta chiedendo: chi è in realtà Maurizio Oliviero? Nato a Lioni, in provincia di Avellino, il 14 luglio 1967, Oliviero è rettore dall'1 novembre 2019 e rimarrà in carica fino al 2026. Docente di diritto pubblico comparato, è subentrato alla guida dell’ateneo a Franco Moriconi, contro il quale aveva già corso nelle elezioni del 2013, perdendo al ballottaggio. Nella sua squadra di governance ha voluto al suo fianco Fausto Elisei con l’incarico di pro rettore. E' stato amministratore unico Adisu per dieci anni, fino al 2016. Si è sposato il 28 dicembre con Elisabetta Braconi nella chiesa di Solomeo. Braconi è responsabile in Regione Umbria della sezione assistenza agli organi. La cerimonia, riservata ad amici e familiari, è stata officiata da padre Ibrahim Faltas, Discreto della Custodia di Terra Santa di Gerusalemme. Come suo testimone Oliviero ha voluto l’amico Brunello Cucinelli, stilista e imprenditore di fama mondiale. La grande passione del rettore è la Vecchia Signora: è tifosissimo della Juventus.