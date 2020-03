Coronavirus in Lombardia, sciopero metalmeccanici: governo mette a rischio lavoratori aziende non essenziali

Il decreto governativo che impone altre restrizioni per cercare di contenere il Coronavirus non è piaciuto ai sindacati. I metalmeccanici in Lombardia hanno proclamato uno sciopero per la giornata di mercoledì 25 marzo. I sindacati in una nota unitaria scrivono che il decreto "tiene conto solo in misura parziale delle istanze che Cgil, Cisl e Uil hanno posto all'attenzione dell'esecutivo". Molte attività "non essenziali né indispensabili sono state inserite tra quelle che possono continuare a lavorare. Abbiamo sempre preteso di mettere salute e sicurezza del lavoratore come questioni prioritarie, ma registriamo che il Governo ha ceduto alle indebite pressioni di Confindustria: il profitto e l'economia hanno avuto il sopravvento su salute e sicurezza. Così non va". Per questo sciopero "in tutte le aziende che non hanno produzioni essenziali e di pubblica utilità per le necessità del Paese e in tutti quei luoghi di lavoro dove non ricorrano le condizioni di sicurezza".

