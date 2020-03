Coronavirus, fermato in bici per un controllo: era il questore di Ascoli Piceno con la mascherina

La conferma che i controlli per il rispetto del decreto governativo anti Coronavirus siano più seri che mai, arriva da Ascoli Piceno. Niente sconti per alcuno, nemmeno per i questori. Una pattuglia della polizia locale della città picena ha fermato per le verifiche del caso un uomo che si stava muovendo in bicicletta indossando la mascherina. Si è giustificato che era appena uscito dal lavoro e stava andando a casa per mangiare un panino. Gli agenti sono rimasti sorpresi quando hanno proceduto all'identificazione: si trattava infatti del nuovo questore, Paolo Pomponio. Il dirigente si è complimentato con la pattuglia per la grande solerzia nello svolgimento del servizio.

Guarda anche Nelle Marche neonato ricoverato in rianimazione