Coronavirus, Regina Elisabetta a rischio contagio: virus a Buckingham Palace, lavoratore positivo

Virus a Palazzo e preoccupazioni per la Regina Elisabetta, 94 anni. Un lavoratore di Buckingham Palace sarebbe risultato infatti positivo al test per il Coronavirus. Il contagio risale a prima che la Regina partisse per Windsor, dove da giovedì si è trasferita nella sua residenza dove rimarrà in isolamento insieme al marito Filippo di Edimburgo, 98 anni.

Proprio per questo, lo staff avrebbe organizzato il viaggio della sovrana. Secondo fonti reali, le condizioni di Elisabetta sarebbero ancora buone. La notizia viene riferita da The Sun.

"L'operaio è risultato positivo prima che la regina partisse per Windsor – viene riferito dalla fonte -. Ma il Palazzo ha 500 membri del personale, quindi, come qualsiasi luogo di lavoro, non è inconcepibile che il dipendente possa essere interessato in qualche fase". Lo staff proverà a ricostruire tutti i movimenti del lavoratore per cercare di capire se ha avuto o meno contatti con la sovrana o con qualche suo stretto collaboratore.