Coronavirus, in Cina zero nuovi casi ma 39 positivi "importati". A Wuhan ancora nove decessi

Sui contagi da Coronavirus ora la Cina è costretta a difendersi "dall'esterno". Dopo le drastiche misure adottate per contenere il contagio, il trend è via via iniziato a diminuire, seppur lentamente. Negli ultimi giorni i contagi interni sono letteralmente crollati e in diverse occasioni il bollettino giornaliero è stato di zero nuovi casi positivi. Purtroppo, però, il pericolo non è definitivamente scampato. I rischi ora arrivano dai viaggiatori che entrano nel Paese. La Commissione sanitaria nazionale ha comunicato che sono stati registrati 39 nuovi casi, ma tutti importati. Continuano, invece, i decessi. Ne sono stati ufficializzati altri nove, tutti nella città di Wuhan. Complessivamente i positivi dall'inizio dell'epidemia sono 81.093 casi, 3.270 i morti e 72.703 i pazienti dimessi dagli ospedali.

