Coronavirus, il viceministro Sileri: "I primi sintomi, poi ho avuto la febbre alta. Non è una influenza" Video

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, risultato positivo al test sul Coronavirus, è intervenuto da Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7 nella trasmissione di domenica 22 marzo. Ha raccontato la sua esperienza, i sintomi e i momenti più duri della malattia. "Non è stato grave come per chi è ricoverato o, peggio ancora, per chi è morto", ha affermato.

Ha specificato che "non è stata una semplicissima influenza, ho perso olfatto e sapore. Sono in attesa di fare i tamponi per certificare la guarigione, è andata bene così". I primi sintomi, nel racconto televisivo di Sileri, sono stati il "bruciore agli occhi e la perdita di sapore. I giorni precedenti sono stato a Milano e ho compreso. Difficile capire però come mi sia contagiato".



"È salita la febbre alta e ho fatto il tampone - ha spiegato raccontando come è proseguita la malattia - Il mio primo pensiero è stato per mia moglie e mio figlio e per i miei collaboratori. Ho avuto la febbre alta e dei momenti difficili, ma poi è andata meglio" (guarda qui il video).