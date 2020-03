Coronavirus, il virologo Pregliasco a Non. è l'Arena: "In Lombardia dati moltiplicati per dieci" Video

Emergenza Coronavirus, il Fabrizio Pregliasco è intervenuto a La7 al programma di Massimo Giletti Non è l'Arena.

Per approfondire leggi anche: Il virologo Pregliasco su quanto durerà: "Previsioni difficili, possibili ritorni"

"I dati sono sottostimati - ha affermato l'esperto incalzato dalle domande del conduttore -, in Lombardia a mio avviso sono moltiplicati per dieci. E' stato fatto all'inizio un tracciamento di tutti i casi andando a seguire il 'caso uno' che poi era il caso 200 di questo sotterraneo che non si è visto. Siamo in una nuova fase in cui i tamponi vanno usati, ma non a casaccio: vanno eseguiti in modo sistematico" (guarda qui il video).