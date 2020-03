di Enzo Polverigiani

L’AVANA (22 marzo 2020) - Altri cinque ricoverati portano a ventiquattro il numero dei soggetti colpiti da coronavirus e finora individuati e isolati a Cuba. Nei giorni scorsi c’era stata la prima e si spera unica vittima nel territorio di Cuba, un italiano 61enne, mentre due dei ricoverati, dicono i medici, versano in gravi condizioni.

Frattanto continua la stretta sorveglianza a cui sono tu sottoposte tutte le persone, varie centinaia, venute in contatto con i contagiati. Cuba lancia appelli (anche tramite il presidente Díaz Canel) al senso di responsabilità del popolo; il paese si sente impegnato in questa guerra mondiale, anche contando finora poche vittime ma mostrandosi solidale coi paesi vicini, con patriottiche manifestazioni e sventolio di bandierine in occasione della partenza delle Brigate sanitarie dirette in Venezuela, Perù, Giamaica oltre, naturalmente, in uno dei paesi purtroppo più colpiti, l’Italia.

Indubbiamente il governo tenta in ogni modo di mettere in sicurezza la popolazione, elevando al massimo le condizioni di igienizzazione, ma occorrerebbe davvero compattezza e disciplina che sembrano mancare agli occhi di chi percorre strade e quartieri popolari, in cui gli assembramenti sono la norma, quasi un’istituzione all’Avana.

Un altro fronte caldo è ancora quello del turismo: molti i problemi da risolvere, e per primo il rimpatrio di migliaia di persone rimaste bloccate a Cuba. Informazioni e notizie si incrociano contraddittorie. Dopo la trasmissione tv Mesa redonda, si era sparsa la voce che secondo disposizioni del ministero del Turismo, gli ospiti delle casas particulares sarebbero stati trasferiti in albergo e sottoposti a maggiori controlli. In un secondo tempo la voce incontrollata, che aveva disorientato non pochi italiani, era stata smentita: i turisti, il cui rientro nei rispettivi paesi sarà garantito, pur seguendo tortuose vie burocratiche, potranno restare fino alla fine di aprile, fruendo dei voli ancora operativi. Anche in questo caso occorre affrontare conferme e smentite nei vari uffici dell’immigrazione. Il governo cubano ha stabilito che solo stranieri residenti nel paese potranno entrare, sottoposti naturalmente a quarantena.

Tuttavia anche in questo caso le notizie tuttora si accavallano sul web; orari stravolti, voli cancellati, ore e ore di attesa previste in aeroporti europei tuttora a rischio. Dal canto suo, l’Ambasciata italiana si tiene su una posizione interlocutoria, forse in attesa di istruzioni dall’unita di crisi.

Infine, il volto dell’Avana assume un aspetto sempre più desolato: il governo ha sospeso le attività nei parchi tematici, discoteche, teatri, cinema, club e campeggi, ridotta del 50% la capacità dei ristoranti.

Su questo scenario si innesta un’altra notizia: entro martedì chiuderanno i grandi alberghi dell’Habana vieja, una voce originata dalla visione del patio sevillano dell’hotel Inglaterra, il più antico dell’Avana, sempre affollatissimo e ora sgomberato dai tavoli, e confermata dallo staff dello stesso hotel. Chiuderanno dunque anche i grandi hotel, resteranno disoccupate migliaia di persone tra cui frotte di taxisti. Cuba riuscirà ad affrontare un altro “periodo special”? Che fine farà l’economia, ma anche la micro economía e l’arte di speculare, arrangiandosi, sul turismo? Anche per L’Avana, perla dei tropici, si prepara un rigido inverno? “E’ ora di partire”, come diceva Robert Redford, nel film “Havana” alle soglie della rivoluzione.