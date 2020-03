Coronavirus, il caso del farmaco Avigan. Verso la sperimentazione. Dubbi degli esperti, a partire da Burioni

di Giuseppe Silvestri

Lotta al Coronavirus. Da un paio di giorni sono diventati virali i video di un italiano, Cristiano Aresu, che collegandosi dal Giappone e mostrando piazze e strade gremite, sostiene che nel Paese del Sol Levante di Covid19 non si muore (o si muore poco) e la vita prosegue come sempre. Questo perché in Giappone, secondo Aresu, esiste un farmaco, l'Avigan, che avrebbe la capacità di fermare la progressione della malattia. Il diffondersi dei video, lanciati e rilanciati sui social, ha scatenato un vero e proprio vespaio, alimentato da chi sostiene che il farmaco sia stato volutamente snobbato in Italia e nel resto d'Europa, mentre la comunità scientifica replica che non c'è alcuna certezza che sia efficace.

I Cinesi e il Veneto

Sembra che secondo i cinesi il farmaco funzioni. In una dichiarazione Zhang Xinmin, direttore del Centro nazionale cinese per lo sviluppo della biotecnologia, sostiene che la medicina ha “un livello elevato di sicurezza ed è chiaramente efficace nel trattamento". Chi lo ha usato avrebbe negativizzato il virus in quattro giorni. E la sperimentazione inizierà ora anche in Italia. Lo ha annunciato il governatore del Veneto, Luca Zaia, su Facebook: "Sta girando un video di un farmaco giapponese, l'Avigan. Noi siamo all’avanguardia nella sperimentazione dei farmaci. Vi informo che l'Aifa ha dato l'ok anche per questo farmaco che verrà sperimentato anche in Veneto, spero che da domani si possa partire".

L'Agenzia del farmaco

Sull'argomento la stessa Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, nella giornata di domenica 22 ha diffuso un comunicato stampa per fare chiarezza sul farmaco stesso e sulla propria posizione sulla vicenda.

"Favipiravir (nome commerciale Avigan) - spiega Aifa - è un antivirale autorizzato in Giappone dal marzo 2014 per il trattamento di forme di influenza causate da virus influenzali nuovi o riemergenti e il suo utilizzo è limitato ai casi in cui gli altri antivirali sono inefficaci. Il medicinale non è autorizzato né in Europa, né negli Usa".

Aifa puntualizza che ad oggi "non esistono studi clinici pubblicati relativi all’efficacia e alla sicurezza del farmaco nel trattamento della malattia da Covid-19. Sono unicamente noti dati preliminari, disponibili attualmente solo come versione pre-proof (cioè non ancora sottoposti a revisione di esperti), di un piccolo studio non randomizzato, condotto in pazienti con Covid-19 non grave con non più di 7 giorni di insorgenza, in cui il medicinale Favipiravir è stato confrontato all’antivirale Lopinavir/Ritonavir (anch’esso non autorizzato per il trattamento della malattia Covid-19), in aggiunta, in entrambi i casi, a interferone alfa-1b per via aerosol. Sebbene i dati disponibili sembrino suggerire una potenziale attività di Favipiravir, in particolare per quanto riguarda la velocità di scomparsa del virus dal sangue e su alcuni aspetti radiologici, mancano dati sulla reale efficacia nell’uso clinico e sulla evoluzione della malattia. Gli stessi autori riportano come limitazioni dello studio che la relazione tra titolo virale e prognosi clinica non è stata ben chiarita e che, non trattandosi di uno studio clinico controllato, ci potrebbero essere inevitabili distorsioni di selezione nel reclutamento dei pazienti".

Lunedì 23 la Commissione Aifa

La Commissione Tecnico-Scientifica di Aifa, riunita in seduta permanente "rivaluta quotidianamente tutte le evidenze che si rendono disponibili al fine di poter intraprendere ogni azione (inclusa l’autorizzazione rapida alla conduzione di studi clinici) per poter assicurare tempestivamente le migliori opzioni terapeutiche per il Covid-19 sulla base di solidi dati scientifici. In particolare, nella seduta di domani, lunedì 23 marzo, la Commissione si esprimerà in modo più approfondito rispetto alle evidenze disponibili per il medicinale Favipiravir". Nella sua nota, infine, Aifa ricorda che "è costantemente impegnata a tutelare la salute pubblica, a maggior ragione in un momento di emergenza come quello attuale, dando informazioni puntuali e aggiornate sulle evidenze scientifiche e, nell’esortare a non dare credito a notizie false e a pericolose illazioni, si riserva il diritto di adire a vie legali ove opportuno".

Franco Locatelli: "Scarse evidenze scientifiche"

Del "caso Avigan" ha parlato anche Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, nel corso della conferenza stampa della Protezione Civile (22 marzo), spiegando che "l'Agenzia italiana del farmaco, il comitato tecnico scientifico prendono in considerazione tutte le opzioni terapeutiche. Ma un conto è parlare di opzioni da testare e validare, un altro è definire alcune opzioni come la soluzione di un problema così importante". Sul caso la stessa Aifa dovrebbe decidere il 23 marzo, ma già ha anticipato che ci sono "scarse evidenze scientifiche".

Burioni: "Servono studi scientifici"

"Non esistono evidenze scientifiche in merito" è la frase con cui ha commentato la vicenda il virologo Roberto Burioni. Sollecitato da Fabio Fazio, ne ha parlato anche durante la trasmissione Che tempo che fa: "Le persone credono a quello che desiderano e adesso tutti vorrebbero la buona notizia su un farmaco o un vaccino. Ebbene, la buona notizia non arriverà da youtube, non da i social. Arriverà da un giornale scientifico, dagli studi dei competenti. Aspettiamo da lì la buona notizia". Burioni ha precisato che sono tante le terapie promettenti, ma occorre essere certi prima di usarle. Burioni sabato 21 marzo su twitter aveva scritto: "Il farmaco russo, il preparato giapponese, la vitamina C, la pericolosità dell'ibuprofen, i proclami sugli Ace inibitori che i somari scrivono Eca, hanno una cosa in comune: sono tutte scemenze. Le novità vi arriveranno dalle autorità sanitarie, non dai social o da YouTube".

Sperimentazione anche in Piemonte

Nella serata del 22 la Direzione Sanità della Regione Piemonte ha invitato le Aziende sanitarie a manifestare la propria disponibilità alla sperimentazione del farmaco secondo le indicazioni che verranno emanate dall’Agenzia italiana per il farmaco, in modo da favorire il coordinamento delle attività e il dialogo con le autorità nazionali.

