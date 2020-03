Coronavirus, il virologo Roberto Burioni ha detto di essere "fiducioso che arriverà presto un farmaco contro il Coronavirus", dal momento che "stiamo facendo progressi importanti nella ricerca e nella conoscenza" del Covid-19. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, il virologo ha tuttavia specificato la cura per il Coronavirus "sarà portata a conoscenza dalle autorità sanitarie e non dai social network o youtube", definendo "aneddotiche" le varie sperimentazioni in corso di farmaci o sostanze - in corso in varie parti del mondo - che sembrano poter avere effetti benefici nella cura del virus.



