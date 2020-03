Coronavirus, il premier Conte ha firmato il decreto. Ora è ufficiale: ecco le attività che restano aperte

Emergenza Coronavirus in Italia, il premier Conte ha firmato nella serata di oggi, domenica 22 marzo, il decreto. Sono state ufficializzate le tipologie di attività che restano aperte.

Nel Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte viene "fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Leggi e scarica qui il Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte

L'elenco delle attività che continueranno a rimanere aperte è stato ufficializzato dopo una nuova stretta per contenere l'epidemia del Coronavirus. L'allegato al Dpcm precisa che continueranno a essere consentite anche attività legate alle famiglie. Resteranno in funzione l'intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. resteranno aperte le edicole.

Leggi qui e scarica l'allegato con le attività.