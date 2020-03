Coronavirus, in quarantena anche Angela Merkel: ha avuto contatti con un medico positivo al virus

Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel è costretta alla quarantena. La notizia si apprende da un portavoce che ha comunicato che la cancelliera è entrata in contatto con un medico risultato positivo al tampone per il Coronavirus, aspetto che ora la costringe all'isolamento. Tra l'altro dovrà essere ricostruita la catena dei contatti avuti dalla stessa cancelliera e non è esclusa la quarantena per altri esponenti politici. In Germania, intanto, come nel resto d'Europa, i contagi stanno aumentando notevolmente. I casi confermati complessivamente sono 24mila e di questi soltanto 266 pazienti sono stati considerati guariti. I decessi certificati, invece, sono 92. La Germania vieterà le riunioni pubbliche con un numero di partecipanti maggiori a due.

Guarda anche L'annuncio del tenore Placido Domingo: "Sono positivo"