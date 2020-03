L'annuncio del tenore spagnolo Placido Domingo: "Sono positivo al Covid 19"

Anche il tenore Placido Domingo è positivo al Coronavirus. A dare l'annuncio è stato lo stesso artista, sulla propria pagina Facebook. "Sento sia mio dovere morale - ha scritto Domingo - annunciarvi che sono risultato positivo alla Covid 19. Io e la mia famiglia saremo in autoisolamento per quanto i medici riterranno necessario".

Placido Domingo ha comunque voluto rassicurare i propri fans per ciò che riguarda il suo stato generale di salute. "Attualmente stiamo bene ma io ho avuto febbre e tosse, quindi ho deciso di farmi testare e il risultato è stato positivo. Imploro tutti di essere estremamente attenti, seguire le linee guida di base lavando le mani di frequente, mantenendo almeno due metri di distanza dagli altri, fare tutto quel che si può per fermare la diffusione del virus e fermare l'attuale crisi mondiale, così da poter sperare di tornare presto alla vita quotidiana. Per favore seguite le linee guida del governo locale e le regole per stare al sicuro e protetti, non solo voi stessi ma la nostra intera comunità". Un appello accorato, quello del tenore spagnolo, tanto più responsabile quanto più messo in relazione al drammatico momento che stanno vivendo i suoi connazionali. In Spagna si contano 28.572 contagiati e 1.720 morti.