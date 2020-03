Coronavirus, positivi 19 addetti alla protezione civile a Roma. Negativo Borrelli, commissario per l'emergenza

Emergenza Coronavirus. Il Covid colpisce chi è in prima linea. A Roma dodici addetti della protezione civile sono risultati positivi al Covid-19. Secondo quanto si apprende lavorano tutti nel dipartimento di via Vitorchiano, a nord della Capitale, da dove si pianificano e mettono in atto le risposte nazionali all'epidemia Coronavirus. Risulta invece negativo al primo tampone Angelo Borrelli, capo della protezione e commissario per l'emergenza.

I dodici risultati positivi sono stati messi in quarantena presso il loro domicilio. Borrelli, fa sapere La Repubblica, ha assicurato che non ci saranno intoppi organizzativi: dei 650 dipendenti della protezione civile, 550 sono di stanza in Via Vitorchiano e 350 sono quotidianamente impegnati nel contrasto al contagio.