Coronavirus, 11mila persone denunciate per violazione delle misure del governo: andavano in giro senza motivo

Fioccano le denunce in Italia per il mancato rispetto delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus decise dal governo, che stabiliscono con esattezza chi può uscire di casa e come. Il Viminale ha ufficializzato i dati relativi alle verifiche del 21 marzo. Sono state controllate in un giorno 208.053 persone e sono state elevate 11.068 denunce. Controlli anche in 75.362 esercizi commerciali, 142 esercenti sono stati denunciati ed è stata sospesa l'attività di venti negozi. In dieci giorni (dall'11 al 21 marzo) le forze dell'ordine hanno effettuato verifiche su un milione e 858mila persone. Le denunce sono state 83mila 984. Controlli inoltre in 910.023 esercizi commerciali e provvedimenti nei confronti di 2.119 titolari.

Guarda anche Porta a spasso capra e cavallo: denunciato