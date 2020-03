Coronavirus, analisi Istituto Superiore Sanità su 481 vittime. Soltanto sei non avevano altre patologie

Nell'ultimo approfondimento epidemiologico dell'Istituto Superiore della Sanità sul Coronavirus, il rapporto prende in esame le tipologie dei pazienti che non ce la fanno. Sono state analizzate le cartelle di 481 pazienti, il 15% del decessi che erano avvenuti al momento dell'analisi (3.200). Ancora una volta è stato confermato che le vittime sono in prevalenza persone che hanno una o più malattie preesistenti. Il numero medio di patologie osservate è 2.7. Complessivamente soltanto sei pazienti (1.2% del campione) presentavano zero patologie, 113 (23.5%) una patologia, 128 due patologie (26.6%) e 234 (48.6%) tre o più patologie. Ad oggi, si legge sempre nel rapporto sui decessi, sono 36 dei 3200 (1.1%) i pazienti deceduti Covid-19 positivi di età inferiore ai 50 anni. In particolare nove avevano meno di 40 ed erano otto persone di sesso maschile e una di sesso femminile con età compresa tra i 31 ed i 39 anni. Di 2 pazienti di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, gli altri 7 presentavano gravi patologie pre-esistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità).

